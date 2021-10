Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 1 octombrie 2021. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 2,10‰, in creștere (805 persoane infectate). In cele doua municipii ale județului, valorile…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 28 septembrie 2021. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,77‰, in creștere (680 persoane infectate). In cele doua municipii ale județului, valorile…

- Astazi, 24.09.2021, a avut loc o ședința extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 la nivelul localitaților din județul Vrancea, in urma careia a fost adoptata urmatoarea hotarare:…

- Rata de infectare cu COVID-19 in județul Vrancea – 0,00 la mia de locuitori Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 14 iulie 2021. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 0,00‰, in stagnare,…

- Stejarul secular de pe strada Magura din Focșani a fost taiat astazi deoarece era un pericol pentru locuințele din zona din cauza starii avansate de degradare. Intervenția a fost realizata de doua echipaje de pompieri de la ISU Vrancea , specialiști de la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice și Serviciul…