ULTIMA ORĂ! OMOR la Nereju. Un tânăr de 34 de ani a înjunghiat un bărbat de 87 de ani Duminica seara, in jurul orei 20.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra au fost sesizați cu privire la o agresiune, in comuna Nereju. La fata locului s-au deplasat politistii care, din primele cercetari, au stabilit ca intre un barbat de 34 de ani din comuna Nereju si un barbat de 87 de ani, din aceeasi […] Articolul ULTIMA ORA! OMOR la Nereju. Un tanar de 34 de ani a injunghiat un barbat de 87 de ani apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19 In perioada 23-25 aprilie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au continuat acțiunile de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea…

- La data 14 aprilie, ora 17:30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra au depistat un barbat de 32 de ani, din comuna Nereju, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Vidra, fara a poseda permis de conducere. Totodata, la data de 14 aprilie a.c., ora 18.41, polițiștii din cadrul Secției…

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au efectuat pe 14 aprilie doua percheziții domiciliare in comuna Vanatori, județul Vrancea, activitate desfașurata in cadrul unui dosar penal intocmit pentru savarșirea infracțiunii de șantaj. Din cercetari a reieșit faptul ca in perioada martie…

- La data 14 aprilie, ora 17:30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra au depistat un barbat de 32 de ani, din comuna Nereju, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Vidra, fara a poseda permis de conducere. Totodata, la data de 14 aprilie a.c., ora 18.41, polițiștii din cadrul Secției…

- La data 14 aprilie, ora 17:30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra au depistat un barbat de 32 de ani, din comuna Nereju, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Vidra, fara a poseda permis de conducere. Totodata, la data de 14 aprilie a.c., ora 18.41, polițiștii din cadrul Secției…

- In jurul orei 18.00, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Gugești au fost sesizati, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca, in comuna Gura Caliței un barbat amenința ca se sinucide. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, au identificat persoana in cauza care, pe fondul consumului de alcool…

- Un barbat din Onesti a sechestrat, luni, intr-un apartament, doi muncitori care lucrau la renovarea locuintei si apoi i-a injunghiat mortal. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, comisarul Gabriela Ciobanu, a declarat, pentru AGERPRES, ca inainte de comiterea crimelor, la fata locului au sosit fortele…

- VESTE REFLECTORIZANTE DISTRIBUITE BICICLIȘTILOR, PIETONILOR, MOPEDIȘTILOR ȘI CARUȚAȘILOR Ieri, politistii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Nanești au desfasurat o activitate preventiva pe raza localitații Vulturu, avand drept scop cresterea gradului de informare a bicicliștilor, pietonilor,…