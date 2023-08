Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante au avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Botoșani. Un copil de doar doi ani a murit, iar fratele sau cu doar un an mai mare este in stare critica dupa ce mama i-a aruncat de la geamul unui hotel din municipiu. Femeia, in varsta de 23 de ani ameninta ca isi va pune si ea capat zilelor.…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna iunie 2023 au totalizat 67,1 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 778,32 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), informeaza AGERPRES . In luna iunie, erau inregistrati…

- Reducerile cheltuielilor bugetare a ramas doar pe hartie. In realitate, robinetul la angajari pe banii statului a ramas deschis. 14.000 de angajari la stat au fost facute de la inceputul acestui an. Dintre acestea 90% au fost funcții de execuție, conform unui studiu realizat de o platforma de recrutare…

- Cea mai mare nevoie de personal a fost in București și Ilfov, urmate de Cluj, Iași, Constanța, Brașov și Prahova. Au fost insa și județe in care numarul de oferte postate, de la inceputul anului și pana acum, a fost sub 100. In aceasta categorie intra Braila, Bistrița Nasaud, Botoșani, Bacau, Buzau…

- Durere de nedescris in familia unor oameni de afaceri din Corni. „Ai fost lumina ochilor parinților tai” De nedescris este durerea unei tinere familii, frumoase și unite, din comuna Corni. Cei doi soți aveau o afacere și doi copii minunați. Au plecat impreuna intr-o vacanța in strainatate și, intr-o…

- Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost, in mai 2023, de 1.142.157 persoane, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) și preluate de Agerpres. Dintre acestia, 1.031.708 erau pensionari din sistemul public, iar 110.449 erau pensionari…

- Potrivit unei cercetari recente, in anul trecut, romanii au achiziționat un burger la fiecare 3 secunde, cu majoritatea comenzilor venind din orașele București, Constanța, Cluj-Napoca, Iași și Craiova.Cu prilejul Zilei Internaționale a Burgerului, sarbatorita pe 28 mai, un serviciu de livrare la cerere,…