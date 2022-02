Negocierile de la Gomel (Belarus) de luni, 28 februarie, s-au incheiat fara vreun rezultat. ”In fiecare ora in plus de razboi mor cetateni si militari ucraineni. Ne-am inteles sa ajungem la un acord, dar el trebuie sa fie in interesul ambelor parti”, a declarat la televiziune negociatorul rus Vladimir Medinski, un consilier al Kremlinului. Presedintele rus Vladimir Putin a promis sa ”demilitarizeze” si sa ”denazifice” Ucraina atunci cand a lansat razboiul si a acuzat Kievul de orchestrarea unui pretins ”genocid” al rusofonilor. Negocierile intre Rusia si Ucraina au inceput luni, in Belarus – prmele…