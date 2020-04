Stiri pe aceeasi tema

- La Maternitatea Giulești, la fel ca și in celelalte trei maternitați administrate de Primaria Capitalei, respectiv Filantropia, Cantacuzino și Malaxa, s-au luat masuri speciale de protecție a mamelor, nou-nascuților și personalului medical, a transmis, luni, primarul Gabriela Firea.Nou-nascuții,…

- Maternitatile administrate de Primaria Capitalei anunta ca au luat masuri pentru protectia viitoarelor mamici, a bebelusilor si a cadrelor medicale in contextul pandemiei de coronavirus. "Am luat toata masurile de precautie. Exista triaj. Daca o singura persoana are risc, este internata intr-o sectie…

- Poșta Romana a anunțat, miercuri, ca a inceput distribuirea pensiilor și incearca sa finalizeze acțiunea intr-un timp cat mai scurt. In Suceava, unde mai multe localitați sunt in carantina, poștașii se vor deplasa cu mașini. Pensiile vor fi date in plic, iar poștașii vor fi echipați corespunzator.Potrivit…

- Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti informeaza ca a pus gratis la dispozitia autoritatilor statului, pentru ingrijirea bolnavilor de COVID-19, imobilul centrului sau de pregatire profesionala din orasul Covasna. "Academia de Studii Economice din Bucuresti #solidaritate si # implicare…

- Directorul Spitalului Universitar din Bucuresti, Adriana Nica, a fost demis, duminica, din functie. Ministrul Sanatatii Victor Costache a luat decizia deoarece Nica a luat masuri cu intarziere impotriva Covid-19.Ministrul Sanatatii Victor Costache a decis sa o demita pe Adriana Nica, dupa…

- Primaria Sectorului 2 anunța masuri preventive impotriva coronavirusului„Avand in vedere situația generata de coronavirus, domnul primar Toader Mugur Mihai a convocat, miercuri, 11 martie 2020, Comitetul temporar pentru prevenirea si gestionarea infecțiilor cu COVID-19 de la nivelul sectorului…

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti adopta masuri de preventie sanitara impotriva noului coronavirus (Covid-19), dupa consultarea cu specialisti in domeniul medical, a anuntat institutia.

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti adopta masuri de preventie sanitara impotriva noului coronavirus (Covid-19), dupa consultarea cu specialisti in domeniul medical, a anuntat institutia.