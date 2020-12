Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, intr-un cadru restrans, a fost inaugurat noul sediu al Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea. Cladirea din strada Mare a Unirii, din zona Pieței Moldovei, in care s-au mutat o parte din jandarmii vranceni, a fost candva sediul Romtelecom. Conform surselor noastre, in noul sediu se…

- ANIVERSARE&ONOMASTICA. ”NU CONTEAZA CAT DARUIEȘTI, CI CAT DE MULTA DRAGOSTE PUI IN CEEA CE DARUIEȘTI” Polițiștii vranceni au pregatit luni cateva surprize unor frați care poarta numele celui Intai Chemat, Sfantul Andrei, Ocrotitorul Romaniei. Pe cei trei frați i-am cunoscut in urma cu doi ani, in luna…

- O parte din misiunile desfașurate de catre jandarmii vranceni pentru menținerea și asigurarea ordinii publice se fac alaturi de caini de serviciu special antrenați pentru a interveni, atunci cand situația o impune. Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea are in dotare doi caini, unul din rasa Ciobanesc…

- In curand, jandarmii vranceni se vor muta intr-un nou sediu. Cladirea in care va funcționa Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea va fi fostul sediu Romtelecom situat pe strada Mare a Unirii, din zona Piața Moldovei. Inca nu se cunosc detalii legate despre motivul pentru care IJJ Vrancea nu…

- In perioada octombrie 2020 – ianuarie 2021, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prin Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Serviciul Județean de Poliție Transporturi Vrancea, desfașoara o campanie de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare in sectorul transporturilor…

- In vara acestui an, plt. adj. Florin Sima, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea, și ghid de turism, a descoperit o adevarata comoara in casa parinteasca: jurnalul de razboi al bunicului sau, Florea Sima, concentrat pe frontul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Și-a…