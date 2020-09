Romania a cucerit zece medalii, dintre care cinci de aur, trei de argint si doua de bronz, duminica, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Duisburg (Germania). Cu acest bilant, Romania a ocupat primul loc pe natiuni in probele olimpice, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj. Unul dintre membrii echipajului de […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Vranceanul Iulian Nicu Chelaru, vicecampion european la canotaj! Romania a cucerit zece medalii la Europenele Under-23 apare prima data in Monitorul de Vrancea .