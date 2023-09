Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc miercuri dimineata, la bordul unei nave aflate in zona Sulina, iar echipajul a fost preluat de echipele de interventie si adus in siguranta in port. Nava se afla sub pavilion Togo și ar fi lovit o mina marina.

- O explozie a avut loc in aceasta dimineața la bordul unei nave cargo civile, aflate in Marea Neagra, la 16 mile marine de Sulina. Echipajul de 12 persoane de la bord a fost evacuat. Nu este clar daca explozia a fost cauzata de o mina marina sau a fost o problema la sala mașinilor.

- Explozie la bordul unei nave de marfa sub pavilion Togo, la Sulina. 12 persoane au fost evacuate. Potrivit Antena 3, este vorba de o explozie la sala motoarelor a navei, dupa ce aceasta ar fi lovit o mina marina. The post BREAKING A lovit o mina marina? Explozie la bordul unei nave appeared first on…

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat la Sulina. 12 persoane au fost evacuate. Se pare ca este vorba de o explozie la sala motoarelor a navei, dupa ce aceasta ar fi lovit o mina marina. Incidentul ar fi avut loc pe canal, intre Sulina și gura de varsare a brațului in Marea […]

- 19 persoane dintr-o suburbie a municipiului Pascani s-au autoevacuat, iar alte doua au fost evacuate, dupa ce o teava de gaz a fost fisurata in timpul unor lucrari. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi, Georgica Onofreiasa, a declarat ca interventia pompierilor pentru…

- Pericol de explozie langa Pitești: conducta de gaz avariata /Pompierii intervin de urgența in comuna Bascov, in cazul unei conducte de gaze avariata, informeaza Mediafax! Este al doilea pericol de explozie in ultimele doua zile, in aceeași zona!Și de aceasta data, la fața locului, pe strada Serelor,…

- E pericol de explozie in Bascov dupa ce, in aceasta dimineața, o conducta de gaze s-a spart in timpul unor lucrari. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges intervin la fața locului. Peste 100 de persoane au fost evacuate, iar circulația in zona a fost oprita.

- Explozie urmata de incendiu, la un spital de copii din București. 100 de persoane, pacienți și aparținatori, au fost evacuați de indata și transferați la Spitalul „Marie Curie”. Din fericire, nu s-au inregistrat victime.