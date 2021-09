ULTIMA ORĂ - Două localități scapă de restricții Localitațile aradene Moneasa și Fantanele scapa de restricții, dupa ce infectarile s-au redus sub 2 la mie. Incepand de duminica scapa de orice restricții suplimentare. Alte doua localitați intra insa sub restricții, pentru ca a crescut rata de infectare. Conform autoritatilor judetene din Arad, in localitatea Dezna incidența a scazut la 3,54 de la 5,33 la mie. Drept urmare se vor aplica restricțiile aferente depașirii incidienței 3 la mie pentru inca doua saptamani. Astfel, pentru ca incidența nu a scazut sub 3,5, raman in vigoare restricțiile suplimentare de weekend, adica inchiderea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

