ℹ️Astazi mi-a facut placere sa fiu alaturi de doamna profesor Felicia Panaite, Directorul Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” la un moment festiv și emoționant in egala masura pentru dumneaei – finalul carierei didactice, una apreciata de elevi, cat și de parinți și profesori ???????????? ✅Dupa o viața inchinata școlii, lasa in urma imaginea unui dascal, […] Articolul ULTIMA ORA! Directoarea Colegiului Pedagogic din Focșani a ieșit la pensie apare prima data in Monitorul de Vrancea .