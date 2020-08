Stiri pe aceeasi tema

- Echipaje de la Poliție și Ambulanța au ajuns in cartierul Bahne din Focșani in aceasta dimineața, in jurul orei 5, dupa ce a fost anunțat un scandal intr-un bloc de pe strada Pictor Grigorescu. Este vorba despre un caz de violența in familie, pe fondul consumului de bauturi alcoolice. Barbatul nu s-a…