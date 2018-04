Stiri pe aceeasi tema

- CSM București va juca impotriva unguroaicelor de la Gyor, semifinalele Final Four-lui, care se va juca la Budepesta. (Detalii aici) Cristina Neagu, cea mai buna jucatoarea a CSM-ului, a vorbit despre duelul cu Gyor și a dezvaluit care este cheia meciului. "Eu am jucat impotriva celor de la Gyor și…

- CSM Volei Alba Blaj va intalni formatia turca Galatasaray Istanbul in semifinalele turneului Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin, pe care gruparea ardeleana il va organiza la Bucuresti, pe 5 si 6 mai. Daca echipa din Blaj s-a calificat la Final Four ca echipa organizatoare, Galatasaray…

- Ali Carter si Stuart Bingham (campion mondial in 2015) s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului de snooker Romanian Masters. Competitia se desfasoara de la Circul Metropolitan din Bucuresti, in perioada 14-18 martie.