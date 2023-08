Fostul polițist Cristian Cioaca a fost eliberat, astazi, din inchisoare, dupa ce judecatorii i-au admis cererea de eliberare conditionata. Decizia instantei e definitiva. Cristian Cioaca a fost eliberat din inchisoare dupa 9 ani. El a fost condamnat in 2014 la 15 ani si 8 luni de inchisoare, pentru ca si-a ucis soția, data disparuta in 2007. Trupul Elodiei Ghinescu n-a fost gasit nici pana acum. “Admite contestatia formulata de contestatorul (…) pronuntata de Judecatoria Pitesti in dosarul nr. 8362/280/2023, desfiinteaza sentinta atacata si, rejudecand, In temeiul art. 59 Cod Penal (1969) cu aplic.…