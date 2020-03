Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea SURSE Digi 24: Șefa secției ATI de la spitalul Gerota, DECEDATA de COVID-19. Era tanara și nu avea alte patologii In cursul nopții de vineri fost inregistrat cel de al 27-lea deces provocat de pandemia de COVID-19 in Romania. Șefa secției de Terapie Intensiva de la Spitalul Gerota ar fi…

- 22 de cadre medicale care lucrau la Spitalul Dimitrie Gerota din Capitala au fost infectate cu SARS Cov 2, dupa ce au intrat in contact cu fostul ofițer MAI. Aceștia au fost duși la Spitalul Victor Babeș din Capitala. Dintre cele 49 de cazuri de coronavirus confirmate ieri pe teritoriul Romaniei, 22…

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat, vineri, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Ultimele 5 cazuri de imbolnavire sunt confirmate in București, la „Matei Balș”. Noii bolnavi sunt: Caz 60: Barbat, 39 ani, contact cu persoana care a calatorit in Germania. Caz 61 – Barbat, 53 ani,…

- Alte doua cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate joi dimineața, bilanțul imbolnavirilor cu COVID-19 ajungand in Romania la 49. Inca doi romani au fost diagnosticați cu coronavirus. Este vorba despre un barbat și o femeie din București. Ambii pacienți au avut contact cu barbatul de…

- Este vorba despre un barbat in varsta de 56 de ani internat la Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș. Acesta devine al 36-lea caz din țara și al 16-lea din municipiul București. Se pare ca barbatul ar fi calatorit in Israel la sfarșitul lunii februarie. „Ieri noapte, a…

- Avem 36 de cazuri confirmate cu noul coronavirus in Romania. Ultimul este un barbat de 36 de ani, confirmat la București. Acesta a calatorit in Israel in perioada 22-29 februarie. Astazi, comitetul pentru situații speciale de urgența a venit cu alte masuri menite sa limiteze raspandirea COVID 19 in…