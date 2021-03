Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de persoane s-au adunat astazi in fața Colegiului Medicilor Bihor in semn de susținere pentru medicul Flavia Groșan, chemata la audieri. Doctorita Flavia Grosan a fost audiata pentru a explica declaratiile controversate facute in ultimele zile in spatiul public. Potrivit alesdonline.ro , președinta…

- Comisia de Etica a Colegiului Medicilor Bihor a decis, luni, ca pneumologul Flavia Groșan poate profesa in continuare. Nu exista nicio plangere scrisa a vreunui pacient in sens de malpraxis, astfel ca nu existe motive ca medicul sa nu-și poata desfașura activitatea mai departe. Pe de alta parte,…

- Flavia Grosan, medicul cercetat de Colegiul Medicilor dupa ce a tratat pacienti infectati cu COVID dupa o schema proprie, afirma ca a reclamat-o o colega, nu pacienti, si respinge acuzatiile de malpraxis. The post Doctorița din vestul tarii care trata pacienți Covid dupa schema proprie se apara: „Este…

- Medicul Pantiș susține ca, dupa ce au fost tratati de dr. Groșan, multi bolnavi de COVID-19 au ajuns in stare grava la Spitalul Municipal Oradea, potrivit ebihoreanul.ro. Țarile din UE, reacții diferite la introducerea pașaportului verde. Unele il introduc luna viitoare „In realitate, exista…

- Colegiul Medicilor Bihor, din care face parte dr. Flavia Grosan, s-a autosesizat in cazul acesteia, astfel ca femeia va fi cercetata de Comisia de Etica."Doamna doctor a facut afirmatii care au adus grave prejudicii corpului medical prin sugestia ca medicii specialisti infectionisti si ATI ar face rau…

- Colegiul Medicilor din judetul Bihor s-a autosesizat dupa ce medicul Flavia Grosan a afirmat ca a vindecat o mie de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2 in cabinetul ei privat, tratand aceste cazuri cu un banal antibiotic, in timp ce tratamentele din spitale, ale pacientilor cu COVID-19, duc…

- Un medic pneumolog a tratat 1000 de pacienți bolnavi de COVID-19 folosind o schema de tratament diferita. Cum se apara acesta Medicul pneumolog, Flavia Groșan, a fost reclamata la Colegiul Medicilor dupa ce a criticat tratamentele oficiale aplicate in spitale bolnavilor de Covid-19. Aceasta susține…

- 12.000 de medici specialiști „ar putea pleca din țara in urmatorii 15 ani” Dezbatere organizata de Colegiul Medicilor din România cu tema „Noi și sistemul de Sanatate”, februarie 2021. Foto: Captura online/ Adriana Tudose/ RRA Deficitul de medici, faptul ca sistemul medical din…