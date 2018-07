Stiri pe aceeasi tema

- Campioana CFR Cluj a caștigat la limita duelul cu U Craiova 1948 Club Sportiv (deținatoarea Cupei Romaniei), scor 1-0, cucerind Supercupa Romaniei. Unicul gol al partidei de pe stadionul "Ion Oblemenco" a fost marcat de Culio, in minutul 79, din penalty. Se actualizeaza.

- Campioana CFR Cluj și U Craiova, deținatoarea Cupei Romaniei, se intalnesc in aceasta seara in Supercupa Romaniei, primul meci oficial al sezonului. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și Pro TV. LIVE de la 20:30 » CFR Cluj - U CraiovaClick AICI…

- "Supercupa României se va disputa cu casa închisa. Toate cele aproximativ 27.000 de bilete scoase la vânzare pentru partida dintre CFR 1907 Cluj si U Craiova 1948 Club Sportiv au fost epuizate", se arata pe site-ul citat. Meciul din Supercupa României,…

- Federatia Româna de Fotbal a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, ca Supercupa României, programata la 14 iulie între formatiile CFR Cluj si Universitatea Craiova, se va disputa cu casa închisa."Supercupa României se va disputa cu casa închisa.…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, ca Supercupa Romaniei, programata la 14 iulie intre formatiile CFR Cluj si Universitatea Craiova, se va disputa cu casa inchisa. "Supercupa Romaniei se va disputa cu casa inchisa. Toate cele aproximativ 27.000 de bilete scoase la vanzare…

- FRF a anunțat astazi ca s-au pus in vanzare on-line biletele pentru Supercupa Romaniei, partida programata pe 14 iulie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, ce va opune caștigatoarea Cupei, Universitatea Craiova, și campioana Romaniei, CFR Cluj. „Incepand ...

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca meciul din Supercupa Romaniei, care va opune campioana CFR Cluj și caștigatoarea Cupei, Universitatea Craiova, se va disputa pe 14 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco“, ora nefiind insa stabilita. „Intrunit luni, 4 iunie, ...

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, ieri, ca meciul din Supercupa Romaniei, care va opune campioana CFR Cluj și caștigatoarea Cupei, Universitatea Craiova, se va disputa pe 14 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco“, ora nefiind insa stabilita. „Intrunit luni, 4 ...