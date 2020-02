Stiri pe aceeasi tema

- ”Am vrut sa ajut pe cineva. A zis: Ești prieten cu Dan Diaconescu, zi-i sa nu mai zica de spitalul nostru! Și m-am dus la Dan și i-am spus ca, uite, nu mai face așa multe probleme ca Secureanu......

- Florin Petrescu, alias Axinte, ar fi luat cateva mii de euro de la managerul unui spital, ca sa intervina, pe langa Dan Diaconescu, pentru ca cel din urma sa nu denigreze activitatea unitatii sanitare. “Nici vorba de asa ceva”, spunea comediantul, care a si glumit: “aveti grija daca vreti…

- Astazi, 14 februarie 2020, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Bistrita Nasaud, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud, au realizat prinderea in flagrant a unei persoane fara calitate speciala, in timp…

- Fondatorul unei companii de constructii din capitala a fost retinut de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Acesta este banuit ca ar fi pretins 1500 de euro de la un barbat pentru a-i rezolva o problema legata de darea in exploatare a unui bloc locativ, informeaza…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Florin Turcanu, unul dintre vechii baroni care au activat in PNL, a fost condamnat, miercuri, la patru ani si trei luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzat de trafic de influenta si spalare de bani, potrivit portalului…

- Tribunalul Bucuresti a stabilit ca dezbaterile finale in dosarul in care Valeriu Zgonea, fost presedinte al Camerei Deputatilor, este judecat pentru trafic de influenta, sa aiba loc pe data de 20 ianuarie.

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Sacele au organizat și desfașurat, pe raza de competența, la data de 15 decembrie a.c., in intervalele orare 06.00 – 09.00, respectiv 16.00 – 20.00, o acțiune, care a vizat respectarea legislației in domeniul silvic, rutier și ordine publica. In cadrul acțiunii…

- DNA percheziționeaza sediul PSD Arad, a declarat, in urma cu cateva minute, deputatul PSD de Arad Florin Tripa. Acesta a venit insoțit de avocatul sau la sediul DNA Timișoara, susținand ca a fost chemat pentru audieri și nu știe despre ce este. „Habar nu am de ce m-au chemat. Mi-au venit la șase dimineața,…