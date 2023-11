ULTIMA ORĂ! Ați văzut-o? Tânără din Focșani, dată dispărută de familie AȚI VAZUT-O? In cursul zilei de astazi, 8 noiembrie a.c., politiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați cu privire la faptul ca, la data de 3 noiembrie a.c., GHEONEA IOANA DOINIȚA, in varsta de 26 de ani, a plecat din municipiul Focșani iar ulterior nu a mai putut fi contactata de familie. In […] Articolul ULTIMA ORA! Ați vazut-o? Tanara din Focșani, data disparuta de familie apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mandat de arestare preventiva pus in aplicare de polițiști In cursul nopții trecute, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Politiei Municipiului Focșani au pus in executare un mandat de arestare preventiva emis de Tribunalul Buzau, privind un barbat de 30 de ani, din municipiul Focșani.…

- Populatia Romaniei este din ce in ce mai vulnerabila in fata riscurilor de zi cu zi, care pot conduce la accidente, imbolnaviri sau chiar la decese si, intr-o astfel de situatie neprevazuta, o familie din tara noastra ar avea nevoie, in medie, de 132.000 de lei, conform unei analize realizate de o echipa…

- La data de 17 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Panciu au fost sesizați de catre un barbat, cu privire la faptul ca, sora lui, NIȚU TEODORA, in varsta de 41 ani, a plecat in mod voluntar de la locul de munca din comuna Țifești la data de 16 octombrie a.c., ora […] Articolul…

- AȚI VAZUT-O ? SUNAȚI LA 112 ! La data de 6 Octombrie a.c., in jurul orei 20:30, minora NICUȚU GABRIELA IONELIA, de 12 ani, a plecat de la domiciliul din comuna Tamboești și nu a mai revenit. Minora are inalțimea de 1,55 metri, 45 de kilograme, ochi caprui și par brunet. Cand a fost vazuta […] Articolul…

- Pe pagina de Facebook a Primariei Pufești a fost postat ieri un apel umanitar pentru o familie cu cinci copii, a carei casa a fost mistuita de flacari intr-un incendiu violent. Așa cum se poate observa și in imagini, locuința a fost distrusa complet, iar familia are acum nevoie de ajutor. „Buna ziua,…

- L-AȚI VAZUT? La data de 22 august a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cioraști au fost sesizați de catre un barbat din comuna Balești cu privire la faptul ca tatal sau, PANAIT DRAGU, in varsta de 58 de ani, a plecat de la domiciliu (sat Balești), in data de 15 august a.c. și nu […] Articolul…

- L-ați vazut? In cursul zilei de astazi, 10 august 2023, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Panciu au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca fiul ei, DEACONU COSTICA, in varsta de 42 de ani, domiciliat in comuna Racoasa, sat. Gogoiu, judetul Vrancea, a plecat voluntar la…