ULTIMA ORĂ! Angajări pe perioadă determinată la DSP Vrancea: 22 de posturi disponibile! DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VRANCEA organizeaza ocuparea pe perioada determinata, fara concurs, a urmatoarelor posturi: A. Functii contractuale de executie Departament supraveghere in sanatate publica – Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile * 2 posturi asistent medical principal igiena si sanatate publica * 10 posturi asistent medical debutant igiena si sanatate publica sau […] Articolul ULTIMA ORA! Angajari pe perioada determinata la DSP Vrancea: 22 de posturi disponibile! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

