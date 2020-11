Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Aeronava Tarom care il transporta pe medicul erou Catalin Denciu la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia a decolat, duminica dimineața, de pe Aeroportul Otopeni. Medicul erou, ranit in timpul tragediei de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este dus, duminica dimineața,…

- O aeronava TAROM il transporta in Belgia Medicul care a suferit arsuri grave in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu și era de garda la momentul tragediei. El are arsuri pe 40% din suprafața corpului dupa ce a incercat sa salveze din flacari pacienți…

- Medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, si care a suferit arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, a fost dus, de la Iasi la Bucuresti cu o aeronava militara, in cursul nopții, și urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat, in…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica dimineata, ca medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, a fost adus la Bucuresti, unde urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat la o unitate medicala din Belgia. "Avionul militar pus la dispozitie…

- Medicul care a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a deputatului Emanuel Ungureanu.