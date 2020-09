Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 13 ani, din municipiul Targu Jiu, a fost batuta violent de alte minore. Poliția s-a autosesizat și a demarat o ancheta. Polițiștii gorjeni au inceput o ancheta, dupa ce o tanara de 13 ani a fost batuta de alte trei fete minore. Imaginile extrem de violente au fost postate pe rețelele de socializare.…

- Atenție, video cu un puternic impact emoțional! Imagini revoltatoare cu o fata care este lovita cu brutalitate, umilita si injurata de alte patru tinere circula pe retelele de socializare. Evenimentul a avut loc in Targu Jiu, in data de 5 septembrie 2020, au transmis reprezentanții organizației „Stop…

- Un autobuz cu calatori a fost acrosat, luni, in municipiul Barlad, de un TIR condus de un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit politistilor, autobuzul se deplasa in mod regulamentar pe prima banda de circulatie…

- Un incendiu a izbucnit joi dimineata la o conducta de gaz din municipiul Constanta, iar focul s-a extins la mai multe masini aflate intr-un parc auto din apropiere, potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Anca Chirita, a declarat ca pompierii…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures au intervenit, joi, pentru lichidarea a trei noi focare identificate la groapa de gunoi a municipiului Sighisoara, dupa ce pentru stingerea ultimului incendiu izbucnit aici s-a actionat timp de cinci…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate Gorj au indisponibilizat o grenada, arme letale și muniție, descoperite in doua autoturisme aflate in trafic. Un barbat și un minor au fost reținuți. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj, cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului…

- Lucratorii firmei care se ocupa cu inlocuirea țevilor de apa și canal au gasit, in urma cu cateva minute, pe strada Traian, doua proiectile. Cel mai probabil, acestea sunt din Al Doilea Razboi Mondial. La fața locului a intervenit o echipa de pirotehniști din cadrul Inspectoratului pentru Situații de…

- Politistii de investigatii criminale au efectuat, marti, sase perchezitii domiciliare in localitatea prahoveana Berceni intr-un dosar care vizeaza mai multe persoane banuite de comiterea unor acte de violenta in timpul participarii la un scandal. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…