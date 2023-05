Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, soldat cu o victima, s-a petrecut astazi in apropiere de localitatea Razoare, comuna Frata. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej – Punctul de Lucru Mociu cu o autospeciala și un echipaj SMURD, dar și polițiștii.…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 18:30, ca un accident s-a petrecut in localitatea Cațcau. Din primele date, o mașina s-a rasturnat. La fața locului intervin echipaje medicale, polițiștii, dar și pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. Revenim cu detalii! Articolul…

- Un cal a cazut, azi-dimineața, in jurul orei 10, intr-un parau, pe strada Cerbului din Ocna Dej. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, cu o autospeciala, pentru a extrage animalul. Revenim cu detalii! Articolul ULTIMA ORA: Cal cazut intr-un parau,…

- Un accident rutier a avut loc azi-noapte, in jurul orei 03:10, pe strada Bistriței din municipiul Dej. Din primele informații, o mașina s-a izbit de un parapet, dupa ce șoferul in varsta de 49 de ani ar fi pierdut controlul volanului. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit polițiștii…

- La aceasta ora, pompierii militari vranceni intervin pentru lichidarea unui incendiu in Municipiul Focșani. ,,5 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin cu 2 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi și modulul SMURD, pentru stingerea unui…

- O femeie de pe strada Sarata din municipiul Dej s-a urcat, in urma cu puțin timp, pe un stalp GSM și amenința ca se sinucide. Aceasta a amenințat ca se arunca in gol, astfel ca la fața locului s-au deplasat de urgența polițiștii, un echipaj medical, dar și pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Un eveniment rutier a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 22:35, in localitatea Coplean. Din primele informații, o mașina inmatriculata in județul Maramureș s-a rasturnat in afara drumului, dupa ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului. La fața locului au intervenit de urgența o ambulanța,…