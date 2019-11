Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 17, in localitatea Cașeiu. Din primele informații, incendiul se manifesta la anexa unei case. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii. Revenim cu detalii! Articolul…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 17:30, la intrare in Gherla. Din primele informații, doua autoturisme sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj de prim-ajutor,…

- FOTO – Arhiva O explozie s-a produs sambata seara, in jurul orei 18:40, in incinta unei gospodarii din Cuzdrioara. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs intr-o gospodarie situata pe strada simion Barnuțiu din Cuzdrioara, la cazanul unei centrale termice pe lemne. In urma apelului la 112,…

- FOTO – Arhiva Un incendiu a izbucnit vineri, in jurul orei 12:10, la o casa situata pe raza localitații clujene Cațcau, comuna Cațcau. Potrivit primelor informații, incenddiul se manifesta la o locuința particulara din localitate. In urma unui apel la 112, la fața locului au intervenit pompierii din…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 17:20, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Din primele informații, in accident sunt implicate doua autoturisme. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, o ambulanța,…

- Un TIR a luat foc luni dimineața, in jurul orei 11:10, pe DN1C, pe raza localitații Livada, la fața locului intervenind pompierii din Dej. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii.…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:30, in localitatea Sic. Din primele informații, ar fi vorba despre un incendiu de fan. In urma apelului la 112, la fața locului intervin doua autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. Revenim cu detalii! foto:…