- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in Focșani, pe Bulevardul București, in zona unitaților militare Conform unor surse, in accident a fost implicat un autoturism și este o persoana ranita, incarcerata. La fața locului intervine un echipaj al Detașamentului de Pompieri Focșani cu modulul…

- Pompierii din cadrul Serviciului de pompieri Vidra au intervenit in aceasta seara la Naruja, intr-o misiune de salvare a unei persoane care se afla intr-un atelaj și a cazut in raul Zabala. Conform unor surse, la fața locului, pompierii din Vidra au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe E 85, in zona localitații Calimanești. Din primele date, in accident a fost implicat un autovehicul și sunt trei victime, dintre care o persoana este incarcerata. Conform unor surse, la fața locului intervine un echipaj al pompierilor din Adjud…

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta seara, in jurul orei 19.30, in orașul Panciu, cartier Satul Nou. Conform unor surse, un biciclist a fost lovit de un autovehicul. La fața locului intervine un echipaj al Stației de Pompieri Panciu cu o ambulanța SMURD. Din partea IPJ Vrancea ni s-a comunicat…

- O persoana s-a ratacit in padure pe raza comunei Cimpuri. Pentru ca nu a știut cum sa se intoarca in localitate, persoana in cauza a sunat la numarul unic de urgența 112. Imediat s-a dat alarma și in zona au intervenit SP Panciu cu o Autospeciala de Prima Intervenție și Comanda, IJJ Montani și Salvamont.…

