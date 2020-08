Stiri pe aceeasi tema

- Patru cetateni din Bangladesh au fost prinsi de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Raducaneni cand incercau sa intre ilegal in Romania, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, Denis Lazar.

- Doua grupuri de migranți, in total 12 persoane, dintre care noua din Bangladesh, au fost ridicați astazi din centrul Timișoarei de polițiștii de la Frontiera. Migranții, o parte dintre care aveau cereri de azil, au fost „ridicați” de la intersecția strazilor Vasile Alecsandri cu Eugeniu de Savoya, in…

- In data 09.07.2020, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 95.000 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 37.100 mijloace de transport dintre care 13.800 automarfare . Pe sensul de intrare au fost aproximativ 50.200 persoane cu…

- CHIȘINAU, 9 iun – Sputnik. Un conducator auto care efectua cursa Chișinau–Dublin a fost oprit la trecerea Frontierei de Stat. Acesta este documentat pentru transportarea in lipsa actelor de insoțire a doua permise de conducere romanești neveridice. © Sputnik / Miroslav Rotari Dodon, despre legea…

- Un tanar de 27 de ani a decedat noaptea trecuta, dupa ce a nimerit sub roțile unei mașini a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera. Accidentul a avut loc in noaptea de 28 spre 29 mai, in satul Purcari din raionul Ștefan-Voda.

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. Timp de 24 de ore, frontiera țarii noastre a fost traversata de 4 460 de oameni. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 2 311 de traversari. La frontiera cu Romania au fost inregistrare 1 282 de treceri, iar la cea cu Ucraina…

- Baiatul in varsta de sase ani din orasul Hancesti, care a disparut ieri la amiaza, nu a fost scos din Republica Moldova. Asigurari in acest sens au fost oferite pentru PUBLIKA.MD de catre seful Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, Corneliu Groza.

- Ofițerii de investigații și cei de urmarire penala ai Poliției de Frontiera, in comun cu reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), investigheaza o schema de inmatriculare și vanzare a autoturismelor, introduse ilegal in țara.