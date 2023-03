Ultima decadă a lunii martie vine cu temperaturi în creștere Luni, atmosfera se anunța mai mult incarcata cu nori. Soarele rasare la ora 06:30. In zonele joase scapam de temperaturile negative și temperaturile vor crește, chiar și pe timpul nopții. Peste zi cerul va fi parțial senin, doar in prima parte a zilei, apoi se innoreaza. Și la munte temperaturile vor crește, dar vantul va sufla cu intensificari. Soarele va apune la ora 18:41. Minimele se vor situa in jur de 4 grade, iar maxima va urca in jurul valorii de 18 grade. Marți, se anunța precipitații ușoare. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

