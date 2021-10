Ultima bătălie pentru un teren de 3 milioane de euro: via lui Kogălniceanu din Bucium Curtea de Apel va decide asupra retrocedarii a peste 5 hectare in Bucium. Cererea a fost inaintata de de urmasii lui Adolf Theitler. Peste 4 ha reprezinta fosta vie Kogalniceanu. Tribunalul a decis retrocedarea acestui teren, iar pentru suprafata de 1,1 ha a fost trimisa o cerere catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, pentru solutionare. Procesul a fost inceput in urma cu peste doua decenii de Carol Theitler, fiul lui Adolf. Dupa moartea lui Carol, actiunea este continuata de fiul sau. Inca o bucata din fabuloasa avere a unuia dintre cei mai bogati ieseni este pe cale sa… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AUR anunta ca a depus, miercuri, in Parlament, un proiect de lege privind abrogarea Legii nr. 55/2020 prin care a fost instituita starea de alerta pe teritoriul Romaniei, "unicul si cel mai potrivit mijloc prin care putem reveni in cadrul constitutional caracteristic unui stat de drept si unei democratii…

- Primaria Craiova va semna contractul cu turcii de la BMC Truck&Bus pentru furnizarea a 30 de autobuze electrice de 12 metri, la pachet cu 30 de statii de incarcare lenta si șapte statii de incarcare rapida. Firma BMC fusese desemnata castigatoare inca din luna mai, dar contractul de 92 de milioane de…

- Primaria Alba Iulia a demarat ultima etapa a evacuarii Blocului G2 – Turturica din cartierul Cetate, dupa patru ani de la incidentele care au scandalizat o tara intreaga. Un numar de 216 de romi au fost evacuati foratat in 10 octombrie 2017, la solicitarea Primariei, proprietarul blocului, ai carei…

- A doua evacuare a romilor din blocul din Alba Iulia ce va fi demolat. Primaria orașului da 2.360 de euro pentru o locuinta A doua evacuare a romilor din blocul din Alba Iulia ce va fi demolat. Primaria orașului da 2.360 de euro pentru o locuinta Primaria Alba Iulia a demarat ultima etapa a evacuarii…

- Guvernul a aprobat Normele metodologice de aplicare a Legii adopției, care flexibilizeaza procedurile actuale și crește sprijinul acordat de stat familiilor care adopta The post Se simplifica procesul de adopție appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Se simplifica procesul de adopție…

- Legea din decembrie 2020, pentru abrogarea legii din 2018 ce autoriza vanzarea terenului Stadionului Republican Ambasadei SUA pentru construirea unui nou complex al misiunii diplomatice la Chisinau, a fost declarata neconstitutionala. Curtea Constitutionala s-a pronuntat joi, 29 iulie, ca urmare a sesizarii…

- Magistrații Curții Constituționale s-au intrunit in ședința pentru a examina sesizarile referitoare la abrogarea Legii cu privire la transmiterea cu titlu oneros a Stadionului Republican in proprietatea Guvernului SUA, pentru construcția sediului Ambasadei SUA. Inalta Curte a declarat abrogarea drept…

- Cele doua puncte de vaccinare, troleibuzul și autobuzul se vor afla astazi in intervalul orelor 10:00 - 18:00, in urmatoarele locații: troleibuzul in sectorul Botanica, bulevardul Dacia 28, iar autobuzul se va deplasa in orașul Codru, strada Costiujeni, 8, in preajma sediului Primariei.