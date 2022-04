ULTIMA BĂTĂLIE? Mesaj de rămas-bun al pușcașilor marini ucraineni din Mariupol: Să vă amintiți de noi ​Forțele ucrainene se pregatesc pentru o „ultima batalie” in Mariupol, asediat de ruși inca din primele zile ale invaziei, au anunțat luni pușcașii marini ucraineni din oraș, relateaza AFP și Barrons . „Astazi va fi probabil ultima batalie deoarece muniția se epuizeaza”, a spus a 36-a Brigada de Pușcași Marini a Ucrainei intr-o postare facuta pe pagina de Facebook a unitații. Cum sa vorbești cu un copil despre violența, crima, razboi? „Este moartea pentru unii dintre noi și captivitate pentru restul”, mai afirma postarea, explicand ca pușcașii marini au fost „impinși inapoi” și „inconjurați”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

