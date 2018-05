Uite cum arată membrii familiei regale fără machiaj! Arata tot timpul ca scoase din cutie, cu hainele cele mai potrivite statutului pe care il au și cu machiajul și coafura perfecte. Insa pana și membrii casei regale au momente in care uita de rigorile protocolului și ies in lume nemachiate. Iata cateva imagini revelatoare! Meghan Markle In cazul ei, pot foarte bine sa exemplific cu fotografiile de la nunta ei, cand mireasa a avut un machiaj aproape inexistent, insa pana și cei mai naivi dintre noi știu ca fosta actrița hollywoodiana nici vorba sa fi aparut in cea mai importanta zi din viața ei fara pic de fond de ten pe obraz și fara mascara. Meghan… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Louis Spencer, nepotul printesei Diana, a devenit cel mai ravnit burlac din familia regala britanica, dupa ce a fermecat milioane de fete din intreaga lume cu aspectul sau seducator afisat la nunta printului Harry cu fosta actrita Meghan Markle.

- Gruparea terorista supranumita Statul islamic (ISIS) devine din ce in ce mai agresiva in obiectivele sangeroase pe care și le propune. Informațiile venite din Marea Britanie arata ca un influent lider regional ii incuraja pe militanții fundamentaliști sa planuiasca un atac la școala la care invața un…

- Fostul principe Nicolae recunoaste ca relatiile cu familia regala nu sunt bune, in continuare, el declarandu-le jurnalistilor, joi, cu ocazia unei vizite in judetul Arad de Ziua Regalitatii, ca incearca sa deschida comunicarea cu familia, dar ca nu a mai vorbit cu Majestatea Sa Margareta de la moartea…

- La cateva zile de la venirea lui pe lume, pe 23 aprilie, Palatul Kensington a anuntat ca cel de-al treilea lor copil al ducilor de Cambridge va purta numele Louis Arthur Charles. Totuși, primele doua fotografii oficiale cu printul Louis au fost oferite publicitații in urma cu doar cateva ore, acestea…

- Cativa fani ai familiei regale britanice asteapta in fata maternitatii St. Mary din Londra, unde Kate, ducesa de Cambridge, va deveni mama pentru a treia oara. Din motive de securitate, conducerea spitalului a impus restrictii de acces in cladire si in parcare.

- Actrita americana Meghan Markle urmeaza sa se alature familiei regale britanice in urma casatoriei cu printul Harry, insa dobandirea acestui statut regal va fi insotita de mai multe responsabilitatii si de o multime de restrictii, noteaza DPA intr-un editorial in care analizeaza la ce va renunta…

- Cu mai puțin de doua luni inainte de mult-așteptata nunta dintre actrița Meghan Markle și prințul Harry, reputația familiei regale a fost patata, dupa ce polițiștii francezi au facut o arestare care a șocat lumea.

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ia lectii privind protocolul regal, inaintea casatoriei, care va avea loc pe 19 mai, potrivit contactmusic.com. Fosta actrita americana invata lucruri diverse privind eticheta, de la modul in care trebuie sa paseasca la tinute, pentru…