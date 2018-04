Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea de luni seara de la Antena 3, in care Ionuț Lupescu a fost invitat de Mihai Gadea, a starnit ironia unuia dintre oamenii din echipa lui Razvan Burleanu, managerul de dezvoltare Ciprian Paraschiv. "Ce nu știu stimabilii domni, Gadea și Mircea Sandu, este ca Abraham Lincoln a spus candva: «Votul…

- Ionuț Lupescu isi continua in forța, dar si extrem de controversat campania pentru șefia FRF. Dupa ce Liviu Dragnea a dat un semnal clar ca-l susține intr-un interviu GSP , Lupescu s-a dus in teritoriu la oamenii cu drept de vot insoțit de șefii PSD ai Consiliilor Județene . Luni seara, Mihai Gadea…

- Ionuț Lupescu, vazut de mulți drept principalul favorit al alegerilor de la Federație, e invitat in aceasta seara la emisiunea "Sinteza Zilei", moderata de Mihai Gadea la Antena 3. Pe langa Lupescu, in studio se afla Mircea Lucescu, Dorinel Munteanu, Florin Raducioiu și Ioan Andone. Mircea Lucescu:"Mi-am…

- Dan Voiculescu se apara dupa ce a fost acuzat ca se intalnea cu Maior și Coldea, susținand, intr-o postare pe blogul sau ca Rareș Bogdan, moderator la Realitatea TV, a avut intalniri cu persoane din conducerea SRI. Schimb de replici, la distanța, intre Cozmin Gusa, patronul Realitatea TV, si Dan Voiculescu,…

- Sebastian Ghița a lansat bomba la Antena 3! Aflat intr-o intervenție telefonica, Ghița i-a spus lui Mihai Gadea ca și Dan Voiculescu era un apropiat al șefilor SRI, George Maior și Florian Coldea, și mergea frecvent la sediile Serviciului. In plus, conform lui Ghița, in aceleași locații, au mers…

- "Nu am primit inca o invitatie de la CNCD, nu stiu daca voi merge, as vrea sa merg. Dupa cum stiti, mi-am cerut scuze public, nu am vrut sa fac nicio referire la acest aspect, ba mai mult, vineri voi avea o intalnire cu asociatiile de parinti, cu ONG-urile din domeniu, pentru a cauta solutii pentru…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP.Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Simona Halep s-a retras din semifinalele turneului de al Doha, in urma accidentarii suferite in meciul cu americanca Catherine Bellis, din sferturile de finala. Dupa ce a efectuat un RMN, Simona Halep a aflat ca ar avea tendinita și lichid la unul dintre picioare, urmand sa lipseasca pana la turneul…