Plafonarea aplicată de guvernarea PSD tarifelor RCA continuă până în octombrie Plafonarea tarifelor RCA, menita sa protejeze clienții vulnerabili in fața dezechilibrelor din piața de asigurari, ar putea fi prelungita pana la finalul lunii septembrie, conform unor surse guvernamentale citate de Hotnews. Conform acelorași surse, Autoritate pentru Supraveghere Financiara (ASF) analizeaza dezechilibrele de pe piața asigurarilor auto și urmeaza sa trimita o propunere scrisa catre Guvern […] The post Plafonarea aplicata de guvernarea PSD tarifelor RCA continua pana in octombrie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

