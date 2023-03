Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a impresionat la primul meci ca titular la CM Qatar 2022, cand a marcat un hat-trick in duelul cu Elveția, Goncalo Ramos a stabilit un record și in UEFA Champions League, acolo unde Benfica a obținut calificarea in sferturi dupa ce a eliminat Club Brugge (7-1 la general).

- Vineri se incheie procesul de depunere a candidaturilor pentru cumpararea clubului englez de fotbal Manchester United, cu propunerile facute de miliardarul Jim Ratcliffe, patronul grupului Ineos, si cele venite din Arabia Saudita, Qatar si Statele Unite, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Clubul…

- Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (42 de ani), emirul Qatarului, vrea sa cumpere Manchester United, clubul cu cele mai multe titluri de campioana a Angliei. Afaceristul din zona Golfului este dispus sa plateasca in schimbul gruparii de pe Old Trafford suma de 5 miliarde de lire sterline (aproximativ…

- Aflat in scandal cu ultrașii de la Peluza Sud, dupa scandalul de xenofobie de la meciul cu Sepsi, Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, vrea sa ia masuri dure. La partida cu U Cluj, 5-0, Adrian Mititelu nu a permis accesul fanilor pe stadion și dezvaluie ca vrea sa schimbe modul in care ultrașii vin…

- Se pregatește o schimbare legislativa majora! Angajații Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor intra in gospodariile țaranești, potrivit unui proiect de hotarare de guvern.Polițiștii și jandarmii vor lua la puricat gospodariile, pentru a... Citește AICI ce schimbare legislativa MAJORA se pregatește…

- Patrice Evra (41 de ani), fostul internațional francez, s-a suparat vazand ca „jucatorii nu l-au susținut pe Karim Benzema (35) la Campionatul Mondial din Qatar. Uman, am fost dezamagit”. Un excelent jucator, dar cu un trecut tumultuos la naționala Franței. Patrice Evra, fundașul care a evoluat opt…

- Istvan Kovacs (38 de ani) a fost invitat sa arbitreze la Cupa Națiunilor din Golf. Din brigada romanului mai fac parte asistenții Ovidiu Artene și Vasile Marinescu, potrivit FRF. Kovacs conduce primul meci, dintre Irak și Oman, inceput la ora 18:00. La Cupa Națiunilor din Golf mai participa Arabia Saudita,…

Țarile din Uniunea Europeana se pregatesc pentru o mare modificare in domeniul reciclarii textilelor, potrivit Ziarului Financiar.