- Parizienii de la PSG susțin ca vor perfecta pana miercuri achizițiile lui Renato Sanches (Lille) și Nordi Mukiele (Leipzig). Ar vrea sa-i cumpere cu 35 de milioane de euro. Numit la inceputul verii in locul brazilianului Leonardo, care cauta mereu staruri in mercato, Luis Campos a schimbat strategia…

- In ciuda numeroaselor speculatii despre viitorul sau la PSG, brazilianul Neymar si-a exprimat sambata dorinta de a continua la campioana Franței in acest sezon, informeaza Agerpres . „Vreau sa raman la club. Pana acum, clubul nu mi-a spus nimic, asa ca nu stiu ce planuri are pentru mine“, a declarat…

- Christophe Galtier a fost anunțat oficial ca noul antrenor de la PSG la inceputul lunii iulie. De atunci, francezul a instalat o serie de reguli valabile pentru Messi, Mbappe, Neymar și celalalte vedete ale echipei.

- Cristiano Ronaldo incearca sa apeleze la toate metodele pentru a gasi o cale de a „evada” de la Manchester United. Presa din Franța speculeaza ca atacantul de 37 de ani le-ar fi ridicat mingea la fileu șefilor de la PSG, țelul fiind un transfer la campioana Franței. Planul lusitanului ar fi unul extrem…

- Neymar, de acord sa plece de la PSG. Fotbalistul brazilian in varsta de 30 de ani are zilele numarate la campioana Franței. Transferat in 2017, de la Barcelona, pentru suma record de 222 de milioane de euro, Neymar nu și-a gasit ritmul pe care-l avea la gruparea catalana, alaturi de Messi. Nici macar…

- Nasser al-Khelaifi, președintele lui PSG, a fost foarte ambiguu in privința viitorului brazilianului la parizieni. Juventus ar fi facut deja primele demersuri pentru un transfer al mijlocașului de 30 de ani in aceasta vara. Se profileaza transferul verii in fotbalul european. Neymar, 30 de ani, de la…

- Jurnalistul Daniel Riolo, cel care a anunțat in premiera transferul lui Messi la PSG și reinnoirea contractului lui Mbappe cu echipa pariziana, declara ca Zidane ii va succeda lui Pochettino pe banca campioanei Franței. In emisiunea sa de la RMC Sport, Riolo a ținut sa contrazica presa din Hexagon,…

- Șeful poliției pariziene a recunoscut, joi, ca intervenția de la finala UEFA Champions League a fost un „eșec evident”, relateaza Euronews. Didier Lallement a spus ca oamenii au fost „impinși” și „agresați” și ca incidentele au „prejudiciat imaginea Franței”.