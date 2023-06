UEFA a exclus un club din LaLiga din cupele europene

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a calificat in Europa pentru al șaselea an consecutiv in cupele europene. Va fi a patra reprezentata a Romaniei in sezonul viitor, dupa ce a invins-o pe FCU Craiova, scor XX-XX, in barajul pentru Conference League. Campioana precedentelor 5 sezoane și-a pierdut coroana și a avut mari emoții…

- Un jucator de la Real Madrid, una dintre cele mai renumite echipe de fotbal din lume, numește Spania „o țara de rasiști”, dupa ce insultele rasiste ale fanilor au intrerupt un meci timp de 10 minute. Este cel mai recent eveniment dintr-o serie de incidente in care sunt implicați LaLiga și Vinicius Junior,…

- Daca va deveni campioana, FCSB are sanse foarte mari de a ajunge macar in grupele Conference League. In schimb, Farul nu va fi cap de serie in niciun tur preliminar. Farul - FCSB e finala luptei pentru titlu, iar miza pentru clubul patronat de Gigi Becali e una fantastica, dincolo de trofeul care i…

- Real Madrid a invins-o pe Osasuna cu scorul de 2-1, sambata pe stadionul Cartuja din Sevilla, si a castigat al 20-lea trofeu al Cupei Regelui din istoria sa, dupa noua ani de la ultimul titlu in aceasta competitie, in 2014, informeaza AFP.Brazilianul Rodrygo a fost artizanul victoriei, inscriind…

- Florentino Perez (76 de ani), președintele lui Real Madrid, l-a confirmat in funcție pe antrenorul Carlo Ancelotti (63) dupa finala Cupei Regelui, adjudecata de „albi”, 2-1 cu Osasuna. Italianul este dorit la naționala Braziliei, sud-americanii declarandu-și public intenția de a-l angaja pe reputatul…

- FCU Craiova a invins, vineri, Chindia, scor 1-0, pe teren propriu, și și-a consolidat prima poziție in play-out. Este un pas important facut de trupa lui Nicolo Napoli (61 de ani) in lupta pentru locurile care duc la barajul pentru Conference League. Cu trei etape inainte de finalul play-out-ului, FCU…

- Fabio Capello (76 de ani), fost antrenor la echipe precum AC Milan, Juventus, Real Madrid sau AS Roma, a laudat prestația echipelor italiene din acest sezon de cupe europene. Serie A are doua echipe in semifinalele Champions League(Inter și AC Milan), doua in semifinalele Europa League (Juventus și…

- FCU Craiova a anunțat pe contul oficial de Facebook ca a primit din partea FRF licența pentru participarea in competițiile organizate de UEFA, in sezonul 2023/24. Trupa lui Adrian Mititelu spera sa ajunga in Conference League, prin barajul din play-out, apoi finala cu locul 3 din play-off. Exista insa…