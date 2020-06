Uniunea Europeana va prezenta o serie de masuri vizand combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor, in contextul in care cererea de continuturi ilegale pe internet implicand minori a crescut semnificativ in timpul izolarii impuse in cadrul luptei impotriva COVID-19, a anuntat duminica comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson, transmite AFP. Comisarul european a declarat in cotidianul german Die Welt ca doreste o "lupta mai eficace" impotriva pedofiliei, in special printr-o cooperare mai stransa cu companiile de internet. "De la inceputul pandemiei de COVID-19, cererea de continuturi…