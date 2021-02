Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea are ca obiectiv vaccinarea a 70% din populatia adulta pana la sfarsitul verii, dar nu a reusit sa isi asigure dozele promise de companiile farmaceutice. In prezent, incearca sa-si extinda rezerva de vaccinuri, care se ridica deja la aproape 2,3 miliarde de doze, provenite de la sase producatori…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca Romaniei ii vor reveni, pentru lunile februarie si martie, 1,3 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la AstraZeneca. El a spus ca nu sunt modificari semnificative fata de saptamana trecuta cu privire la calendarul de livrare…

- Cele 9 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 vor fi livrate de AstraZeneca in primul trimestru al acestui an, a anuntat, duminica, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Ursula von der Leyen a precizat ca, in total, AstraZeneca…

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri Covid in interiorului blocului comunitar sa inregistreze in avans orice export al dozelor in țari terțe, dupa ce AstraZeneca a anunțat in mod neașteptat ca va reduce semnificativ livrarile in blocul comunitar pentru primul trimestru,…

- Informația a fost transmisa agenției Reuters de catre un oficial de rang inalt, dupa ce presa din Germania și Austria anunțase deja acest lucru.Compania trebuia sa livreze in cele 27 de țari din Uniunea Europeana aproximativ 80 de milioane de doze pana la sfarșitul lunii martie, dar va livra doar 31…

- Dozele acestui vaccin pot fi pastrate in frigidere “normale”, spre deosebire de vaccinul Pfizer-BioNTech, care are nevoie sa fie ținut la -70 de grade, informeaza biziday . Totodata, o doza de vaccin produs de AstraZeneca va costa intre 4 și 5 dolari, compania declarand ca „nu va face profit in timpul…

- Comisia Europeana urmeaza sa semneze un acord pentru livrarea a 160 de milioane de doze din vaccinul candidat al companiei farmaceutice Moderna, a anunțat Ursula von der Leyen, conform Agerpres.„Ma bucur sa anunt ca vom aproba maine (miercuri - n.r.

- AstraZeneca va produce, pana la sfarșitul anului, 200 de milioane de doze din vaccinul dezvoltat de universitatea Oxford, a declarat, luni, directorul de operațiuni al companiei, Pam Cheng, potrivit Hotnews, care citeaza Reuters. De asemenea, reprezentantul firmei spune ca, in primul trimestru al anului…