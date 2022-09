Stiri pe aceeasi tema

- Grupul japonez va investi peste 5 miliarde de euro in mai multe uzine din Japonia și din Statele Unite. Mai exact, investiția are legatura cu producția de baterii pentru mașinile electrice. Ca urmare a investiției, Toyota dorește sa majoreze capacitatea de producție in ambele țari cu pana la 40 GWh.…

- Cel mai mare producator auto din lume, Toyota, a declarat miercuri ca va investi 730 de miliarde de yeni (5,3 miliarde de euro la prețurile actuale) pentru a lansa propria producție de baterii electrice in Japonia și Statele Unite intre 2024 și 2026, scrie AFP.

- Consiliul Județean Maramureș a decis investirea a 10 milioane de lei, prin Programul Operational Infrastructura Mare-POIM, pentru asigurarea unor servicii medicale performante prin imbunatațirea infrastructurii electrice, de ventilare si tratare a aerului si de modernizare a infrastructurii de fluide…

- In orașul ungar Debrecen (Debrețin), la 90 km de Oradea, va incepe in acest an construcția unei mega-fabrici de baterii pentru mașini electrice, Investiția totala va fi de 7,3 miliarde euro, iar primul client anunțat este Mercedes. Compania care investește este CATL din China.

- Astazi a fost predat amplasamentul pentru modernizarea strazilor Intrarea Stadionului și Stadionului. Conform contractului de finanțare pentru construire Sala competiționala de nivel international, incheiat cu Compania NaționaIa de Investiții, asigurarea

- Investiții importante in modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice din Alba: Proiectele de rețele ale primariilor vor avea prioritate in implementare Investiții importante in modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice din Alba: Proiectele de rețele ale primariilor vor…

- Investiții importante in modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice din județul Alba. Stadiul lucrarilor La sediul Institutiei Prefectului – Judetul Alba a avut loc miercuri, 6 iulie, la inițiativa prefectului Nicolae Albu, o intalnire avand ca teme principale de discutie stadiul lucrarilor…

- Slovacia nu este degeaba numita „Detroit-ul Europei”, fiindca o țara de nici șase milioane de locuitori are o producție anuala de un milion de mașini. Ei bine, producția va crește și mai mult, fiindca Volvo a anunțat ca va construi o uzina care va ajunge sa construiasca 250.000 de mașini electrice/an.