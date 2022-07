UE trebuie să facă mai mult pentru a combate reinterpretarea istorică (ţările baltice, România şi Polonia) Tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania, impreuna cu Romania si Polonia, au cerut UE sa faca mai mult pentru a combate reinterpretarile rusesti si distorsiunile istoriei, relateaza vineri dpa.Intr-o scrisoare comuna publicata vineri, cele cinci tari est-europene au cerut, de asemenea, institutiilor UE sa isi asume un rol de leadership in pastrarea memoriei istorice si prevenirea manipulariifaptelor.„Rusia nu a condamnat niciodata crimele sovieticilor si conducerea sa actuala tolereaza in mod deschis si chiar sprijina cu entuziasm mostenirea sovietica”, se arata in scrisoare.„Este necesar sa… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

