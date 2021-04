UE susține agenda reformatoare a Maiei Sandu, președintele Republicii Moldova Uniunea Europeana si-a exprimat sambata sprijinul pentru agenda reformatoare a presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, si a atentionat ca votul de vineri al parlamentarilor moldoveni impotriva deciziilor Curtii Constitutionale constituie un atac impotriva Constitutiei si a statului de drept, informeaza Reuters. Seful diplomatiei europene Josep Borrell i-a indemnat sambata pe parlamentarii Republicii Moldova sa respecte deciziile Curtii Constitutionale a republicii, dupa ce vineri deputatii au acordat un vot de neincredere pentru trei judecatori ai Curtii, printre care presedintele acesteia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

