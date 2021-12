Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a aprobat joi un pachet de sprijin financiar menit consolidarii apararii Georgiei, Republicii Moldova si Ucraina, trei tari care au avut de-a lungul anilor conflicte militare cu Rusia.

- Premierul Natalia Gavrilița a avut, in dimineața zilei de astazi, o intilnire de lucru in comun cu prim-ministrul Georgiei, Irakli Garibashvili, și cel al Ucrainei, Denys Shmyhal, in cadrul vizitei celor trei premieri la Bruxelles in formatul Trio Asociat. Evenimentul iși propune sa reconfirme mesajul…

- Fostul prim-ministru al Lituaniei si membru al Parlamentului European, Andrius Kubilius, considera ca Moldova, Ucraina si Georgia nu vor adera la Uniunea Europeana inainte de 2040, transmite Noi.md cu referire la infotag.md. Intr-un interviu pentru ziarul Lietuvos rytas, el a spus ca "daca UE nu isi…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki si-a exprimat speranta ca viitorul guvern al Germaniei isi va schimba pozitia asupra gazoductului contestat Nord Stream 2 si a acuzat Moscova ca foloseste acest gazoduct ca arma impotriva Ucrainei si a Republicii Moldova, informeaza dpa, potrivit Agerpres.…

- Perspectivele colaborarii Republicii Moldova cu Ucraina și Georgia in formatul Trio Asociat și agendele celor trei state pentru Summitului Parteneriatului Estic (PaE) au fost discutate astazi, in cadrul unei ședințe online, de Natalia Gavrilița și omologii sai - premierul Ucrainei, Denis Șmihal și prim-ministrul…

- Deputatul PAS, Oazu Nantoi, îl acuza pe socialistul, Igor Dodon ca încearca sa convinga Moscova sa aplice Republicii Moldova un preț foarte mare la gaze în scopul de a destabiliza țara. „Dodon "negociaza" la Moscova îngenuncherea Moldovei prin șantaj…

- Publicatiile din Ucraina si Georgia scriu despre reactia Departamentului de Stat la cooperarea Rusiei, fara acordul Ucrainei, Georgiei si al Republicii Moldova, cu regimurile ilegale pentru organizarea alegerilor in Duma de Stat, relateaza IPN.

- Republica Moldova, Georgia, Ucraina și Azerbaidjan, au semnat la New York decizia de constituire a unui grup permanent al GUAM în domeniul comunicarii strategice, ceea ce va contribui la sporirea vizibilitații organizației, precum și la promovarea imaginii acesteia, prin diferite mijloace…