Stiri pe aceeasi tema

- UE a solicitat vineri consultari cu Rusia in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) cu privire la restrictiile la export impuse de aceasta asupra produselor din lemn, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene. Restrictiile la export constau in cresterea semnificativa a taxelor…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat luni ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale…

- Unele mari state europene sunt ingrijorate de posibilele consecinte economice ale unor noi sanctiuni impuse Rusiei, in situatia in care aceasta din urma va invada Ucraina, au declarat pentru Bloomberg o serie de surse din apropierea acestui dosar. Aliatii occidentali sunt uniti in dorinta…

- Sute de parasutisti militari rusi vor efectua saptamana aceasta exercitii in apropierea frontierei cu Ucraina, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters.Ministerul apararii de la Moscova a facut anuntul joi, in contextul confruntarii dintre Rusia si Occident privind intentia Ucrainei de a adera…

- Cererile formulate de Moscova la adresa NATO, în special cu privire la înghețarea extinderii acesteia în Europa, sunt „complet inacceptabile”, a afirmat luni Suedia, care nu este membra, ci doar partenera a Alianței Atlantice, potrivit AFP.„Nu vom intra în…

- Kamaz, cel mai mare producator de camioane din Rusia, se confrunta cu un deficit de aproximativ 4.000 de angajati la facilitatile sale de productie din Naberezhnye Chelny, un oras industrial amplasat la peste 900 de kilometri est de Moscova, informeaza Reuters, citata de Agerpres . In aceste condiții,…

- Un politist polonez a fost grav ranit, suferind probabil o fractura de craniu, in ciocnirile de la frontiera cu Belarus in timpul carora fortele de securitate au tras cu gaze lacrimogene asupra migrantilor care aruncau cu pietre, a anuntat marti politia poloneza, in timp ce Moscova a calificat recurgerea…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin in timpul unei vizite de lucru la Moscova din aceasta saptamana, informeaza luni DPA. Ei intentioneaza sa discute despre relatiile bilaterale dintre Finlanda si Rusia, alaturi de probleme regionale…