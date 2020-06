UE solicită ajutorul NATO pentru misiunea sa navală în Libia Uniunea Europeana a solicitat ajutorul NATO pentru misiunea sa navala destinata sa faca respectat embargoul asupra armelor in Libia, care a fost impiedicata de armata turca sa inspecteze o nava suspecta, potrivit unor surse concordante, noteaza AFP.



Un oficial european cu rang inalt a facut cunoscut ca UE a contactat NATO pentru a vedea "cum se pot gasi aranjamente" cu operatiunea Sea Guardian a Aliantei, in curs in estul Mediteranei.



Aceasta intiativa a avut loc in contextul in care Turcia s-a opus miercuri controlului de catre un vas grec din misiunea navala a UE (numita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

