Stiri pe aceeasi tema

Uniunea Europeana si cele sase state ale Balcanilor Occidentali au convenit joi la Berlin inasprirea masurilor impotriva migratiei, fenomen ce s-a amplificat pe ruta balcanica, relateaza agentia EFE.

Politistii de imigrari din Iași au depistat un cetațean din Republica Moldova desfașurand activitați lucrative fara forme legale. Pe numele sau a fost emisa decizie de returnare sub escorta și instituita masura interzicerii intrarii in Romania pentru o perioada de 6 luni de zile.

Declaratie controversata a premierului Ungariei, Viktor Orban. Potrivit acestia, Uniunea Europeana este un pitic care impune sanctiuni gigantului, Rusia, iar in cele din urma acesta va pieri, noteaza antena3.ro.

Diplomatia ucraineana cere o crestere semnificativa a ajutorul militar din Occident, miercuri, la o zi dupa referendumuri de anexare la Rusia a patru regiuni ucrainene, scrutine denuntate amplu de catre comunitatea internationala, relateaza AFP.

Statele membre al G7 au convenit sa plafoneze preturile la petrolul rusesc, care au crescut exponential de cand Rusia a invadat Ucraina. G7 a declarat ca o prima plafonare a preturilor la titeti sau produse petroliere care provin din Rusia va fi calculata utilizand o serie de coordonate tehnice.

Datele arata ca tot mai multor turci le este respinsa cererea de a primi vize pentru cele 26 de țari din Spațiul Schengen. Ankara considera ca este, de fapt, un efort deliberat de a-l pune pe președintele Recep Tayyip Erdogan intr-o poziție dificila inaintea alegerilor de anul viitor, acuzație pe care…

Potrivit Agenției europene a frontierelor, Frontex, in perioada ianuarie-iulie, pe teritoriul Uniunii Europene au intrat ilegal cu 86% mai mulți migranți fața de anul precedent, numarul lor total ajungand la 155.090. Iar in aceste calcule nu sunt luați in considerare refugiații ucraineni veniți in Uniunea…

Uniunea Europeana se afla la Viena, Budapesta și Varșovia, Berlin și Madrid, a spus premierul maghiar Viktor Orban. Șeful executivului a subliniat ca „Bruxelles-ul nu este șeful nostru."