Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a inceput miercuri o vizita in Mauritania, dupa care se va deplasa in Ciad pentru a participa la inmormantarea presedintelui Idriss Deby Itno, si apoi in Mali, informeaza AFP. "In pofida unui an special, marcat de criza COVID-19, Sahelul ramane in fruntea agendei europene", a declarat Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate. "Vizita mea este o dovada a angajamentului nostru continuu fata de aceasta regiune, a carei stabilitate, securitate si dezvoltare sunt prioritati pentru Uniunea Europeana", a adaugat el. Josep Borrell…