Stiri pe aceeasi tema

- Romania saluta convenirea parteneriatului dintre UE si Marea Britanie privind relatiile viitoare, dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, afirma presedintele Klaus Iohannis intr-un mesaj publicat, joi, pe Twitter. "Acordul va proteja interesele companiilor si ale cetatenilor romani - obiective-cheie…

- Conditiile unui acord post-Brexit intre UE si Regatul Unit "nu sunt intrunite" din cauza unor "divergente semnificative", in pofida unei saptamani de discutii intense la Londra, a anuntat vineri seara pe Twitter negociatorul european Michel Barnier, citat de AFP. After one week of intense negotiations…

- Conditiile unui acord post-Brexit intre UE si Regatul Unit „nu sunt intrunite” din cauza unor „divergente semnificative”, in pofida unei saptamani de discutii intense la Londra, a anuntat vineri seara pe Twitter negociatorul european Michel Barnier, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Negocierile comerciale dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana au regresat, iar asteptarile ca negociatorul european pentru Brexit, Michel Barnier, sa revina la Londra la acest sfarsit de saptamana pentru a incheia un acord s-ar putea sa nu devina realitate, informeaza Reuters. Asciatia The3Million…

- Mii de europeni vulnerabili care traiesc in Regatul Unit risca sa-si piarda drepturile din cauza Brexitului, au avertizat joi militanti ai asociatiei The3Million, care apara interesele cetatenilor europeni in Regatul Unit, scrie digi24.ro .

- Mii de europeni vulnerabili care traiesc in Regatul Unit risca sa-si piarda drepturile din cauza Brexitului, au avertizat joi militanti ai asociatiei The3Million, care apara interesele cetatenilor europeni in Regatul Unit, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Marea Britanie și Uniunea Europeana se pregatesc pentru o saptamana ”majora” in negoierile comerciale post-Brexit Marea Britanie si Uniunea Europeana se pregatesc pentru o saptamana "foarte importanta", a declarat duminica ministrul britanic de externe Dominic Raab, in contextul…

- O eventuala revenire a Washingtonului in cadrul tratatului international este suspendata de rezultatul inca necunoscut al alegerilor prezidentiale americane. O victorie a lui Joe Biden ar conduce la o revenire rapida a primei economii americane in cadrul eforturilor interationale impotriva incalzirii…