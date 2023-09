Stiri pe aceeasi tema

- In perioada ianuarie - iulie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14 259 milioane euro, la 116,397 miliarde euro, de la 98,8 miliarde euro la 31 decembrie 2022, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).”In perioada ianuarie - iulie 2023, datoria externa totala a crescut…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit miercuri despre adaposturile ridicate de armata in Delta Dunarii, anunțand investiții majore in perioada urmatoare.„Vor fi investiții majore la frontiere, ținand cont de ceea ce face Federația Rusa, in perioada urmatoare. Nu aș vrea sa intru in aceste detalii militare”,…

- InfoCons a realizat un studiu privind evoluția prețului la carburant in Romania, in perioada 2022-2023. Conform studiului, prețul combustibilului a crescut cu 70% in Romania. InfoCons a realizat studiul cu privire la evoluția prețului la carburant pentru perioada 2022 și prima jumatate a anului 2023,…

- Antreprenorii și clienții se confrunta cu o lovitura puternica, pentru ca ieșirile in oraș au devenit un adevarat lux in aceasta perioada de creștere a prețurilor. Iar veștile nu se anunța deloc bune pentru urmatoarea perioada. Bauturile preparate, inclusiv ceaiurile și cafelele aromatizate, sunt incadrate…

- Corpul de control al premierului Marcel Ciolacu a dispus, incepand de joi, verificari cu privire la activitatea Clubului Sportiv al Armatei Steaua, perioada vizata fiind de la 1 ianuarie pana in prezent.

- Proprietarii si detinatorii de animale au obligatia de a respecta anumite masuri specifice care sa asigure protectia si bunastarea animalelor in perioada caniculara The post Proprietarii si detinatorii de animale au obligatia de a respecta anumite masuri specifice care sa asigure protectia si bunastarea…

- Prețul țițeiului rusesc ESPO, care merge in China, a crescut la cel mai mare nivel din ultimele șapte luni, deoarece cumparatorii chinezi s-au grabit sa-l cumpere inainte de o reducere a exporturilor de 500.000 bpd anunțata luna viitoare, informeaza oilprice.com.Potrivit Reuters, ESPO tranzacționeaza…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat „ferm convins” ca marti se va lua o decizie in ceea ce priveste preturile la anumite categorii de alimente, urmand ca joi aceasta sa se aprobe in sedinta de Guvern.