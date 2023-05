Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat marti ca demersul de la CJUE privind refuzul intrarii Romaniei in Schengen va dura cel mai probabil un an si jumatate, doi. El a precizat ca isi pune mari sperante si in capacitatea celor care incearca sa introduca pe agenda Consiliului European din 9 iunie…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac sustine ca vizita ministrului de interne austriac la Bucuresti, Gerhard Karner, este egala cu zero, precizand ca nu avem nevoie de vizite prin care sa fim pusi in situatii umilitoare. El a precizat ca nu crede ca ministrul austriac ne va da vreo veste pozitiva cu privire…

- Charles Michel: "Nu putem ignora China" Ursula von der Leyen este de partea Statelor Unite in razboiul comercial cu China, dar Franța și Germania nu sunt de acord. Astfel, președintele Consiliului European, Charles Michel, a fost nevoit sa intervina in dezbatere pentru a incerca sa redimensioneze…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a facut, miercuri, apel, in plenul Parlamentului European, in fața șefilor de grupuri politice, a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și a președintelui Consiliului European, Charles Michel, ca șefii de stat și de guvern sa aprobe in Consiliul European…

- Ambasadorul chinez la Uniunea Europeana, Fu Cong, a declarat ca presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, ar putea face o vizita in China in prima jumatate a lui 2023, informeaza cotidianul chinez Global Times.