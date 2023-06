UE pune presiune pe România! Acțiunile Hidroelectrica, în joc Potrivit Reuters, Romania ar putea sa nu indeplineasca regulile anexate la finantarea UE de miliarde de euro daca cel putin 15% din compania de stat Hidroelectrica nu este listata luna aceasta, a informat Comisia Europeana. Guvernul nu vinde propriile actiuni in Hidroelectrica, ci in schimb a aprobat planul de listare al unicului actionar minoritar, Fondul Proprietatea, un fond de investitii gestionat de Franklin Templeton. Guvernul s-a opus totusi planurilor pentru o listare la Londra si la Bucuresti, iar Fondul a avertizat ca ar putea sa sa nu reuseasca sa vanda intreaga sa participatie in listarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea sa nu indeplineasca regulile anexate la finantarea UE de miliarde de euro daca cel putin 15% din compania de stat Hidroelectrica nu este listata luna aceasta, a informat Comisia Europeana, transmite Reuters. Guvernul nu vinde propriile actiuni in Hidroelectrica ci in schimb a aprobat…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a participat, la inceputul lunii iunie 2023, la conferința Regulators Days, care a avut loc in Croația, la Opatija. Evenimentul, la care au participat autoritați de supraveghere din Croația, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bulgaria și Romania,…

- ”Listarea la Bursa a Hidroelectrica! O noua promisiune indeplinita in Energie, alaturi de multe altele”, a scris, miercuri, pe Facebook, Virgil Popescu. Ministrul Energiei apreciaza ca ”listarea unui pachet minoritar, apartinand Fondului Proprietatea, fara ca statul roman sa-si diminueze cota cu o singura…

- Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, anunța astazi intenția de a vinde pana la 20% din deținerea acționarului minoritar Fondul Proprietatea.S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (“Hidroelectrica” sau “Societatea”), principalul producator de energie electrica din Romania,…

- „S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și unul dintre cei mai mari producatori hidroenergetici din Europa, anunța astazi intenția Fondului Proprietatea S.A., un fond de investiții alternativ…

- Comisia Europeana a adoptat marti masuri preventive exceptionale si temporare privind importurile unui numar limitat de produse din Ucraina, sub garantia exceptionala a Regulamentului privind masurile comerciale autonome, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Aceste masuri sunt necesare…

- Al doilea cel mai mare operator de lanturi de cinematografe din lume, dupa AMC Entertainment, a plasat majoritatea activitatilor sub protectia Legii falimentului ​​din SUA in septembrie. Conform unui nou acord provizoriu cu creditorii, acesta a declarat ca urmareste sa reduca datoria cu aproximativ…

- Cel puțin 6 autovehicule din 100 inmatriculate in Romania produc anual accidente rutiere, soldate cu pagube materiale sau vatamari corporale și decese. Astfel, țara noastra deține trista „performanța” de a fi campioana” in Europa Centrala și de Est la acest capitol, daca nu chiar in intreaga Uniune…