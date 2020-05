UE prelungeşte sancţiunile împotriva regimului sirian Uniunea Europeana a prelungit sanctiunile impotriva regimului presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru inca un an, considerand ca opresiunea violenta a societatii civile continua in aceasta tara, a anuntat joi Consiliul European, informeaza dpa.



In total 273 de persoane fizice si 70 de companii sunt afectate de ultimele sanctiuni, care includ inghetarea activelor, restrictii comerciale si interdictii de intrare in tarile UE.



Sanctiunile economice includ o interdictie de import a petrolului din Siria.



Razboiul civil din Siria a izbucnit in 2011 in urma protestelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “La patru ani și jumatate dupa inceputul operațiunii militare rusești in Siria , Vladimir Putin incepe sa considere ca a trecut prea mult timp. Un articol publicat luna trecuta de un fost ambasador rus la Damasc scoate la lumina fisurile aparute de-a lungul timpului intre Moscova și Damasc. Semnat de…

- Doi fosti ofiteri sirieni de informatii au aparut joi in fata unei instante din Germania sub acuzatia de crime impotriva umanitatii in primul proces international de acest gen cu privire la torturarea prizonierilor politici de catre regimul lui Bashar al-Assad in Siria, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana a solicitat joi ''masuri adecvate'' impotriva celor vinovati de folosirea armelor chimice in Siria, dupa publicarea unui raport al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) foarte critic pentru regimul sirian, transmite France Presse, citata de Agerpres. OIAC, ce are…

- Uniunea Europeana a solicitat joi ''masuri adecvate'' impotriva celor vinovati de folosirea armelor chimice in Siria, dupa publicarea unui raport al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) foarte critic pentru regimul sirian, transmite France Presse. OIAC,…

- Ministrul rus al apararii a intreprins o vizita la Damasc unde a avut o intrevedere cu presedintele sirian Bashar al-Assad, cu care a discutat despre mentinerea armistitiului si reinstalarea pacii in Siria, a anuntat luni Ministerul rus al Apararii, informeaza dpa si Xinhua, citate de Agerpres. Rusia…

- Premierul ceh, Andrej Babis, a carui tara produce esentialul energiei sale cu ajutorul centralelor atomice si pe carbune, a afirmat luni ca Uniunea Europeana ar trebui sa lase deoparte proiectul sau "Green Deal" pentru a combate coronavirusul, noteaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Razboiul…

- Doua avioane ale armatei siriene au fost doborate duminica de armata turca in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat o ofensiva militara impotriva trupelor presedintelui sirian Bashar al-Assad, relateaza AFP.

- Turcia a anuntat ca a lansat o ofensiva militara impotriva regimului lui Bashar al-Assad in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, ca raspuns la atacurile din aceasta saptamana care au adus pierderi grele Ankarei, relateaza AFP. "Operatiunea 'Scutul de Primavara', declansata dupa atacul josnic…