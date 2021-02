Uniunea Europeana a incercat sa-i aplice o 'mustruluiala publica' Rusiei in timpul vizitei sefului diplomatiei europene Josep Borrell vineri la Moscova, dar Bruxellesul a esuat in aceasta tentativa, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, intr-un interviu la postul de radio Vesti FM, citat de RIA Novosti si RBC.



'Va voi dezvalui un secret despre partenerii nostri occidentali: cand nu reusesc cu mustruluiala, devin isterici. Sarcina lui Borrell era sa ne aplice o mustruluiala in public pe care - dupa parerea mea - o planificasera…